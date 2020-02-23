Karantina devam ediyor

Yüksek ateş şikâyetiyle dün Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu 74 yaşındaki hastanın tedavi süreci devam ediyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu sürekli takip edildiğini söyledi.

Hasta ile beraber Dubai turuna katılanların da genel sağlık taramasından geçtiğini ve her hangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Pilli, tahlil sonuçlarının saat 17,00'da türkiye'den geleceğını belirtti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Özyılkan'da tahlil sonuçları çıkana kadar hastanın karantinada tutulmaya devam edeceğini belirtti.