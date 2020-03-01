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Les Ambassadeurs Casino kazandırmaya devam ediyor

Sıfır kilometre Mercedes Serap Erkök’ün

01 Mart 2020 Pazar 13:31
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Les Ambassadeurs Casino kazandırmaya devam ediyor

Ülkemizin en seçkin turizm yatırımlarından biri olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino dün akşam yine en muhteşem gecelerinden birini yaşadı. Yapılan çekiliş sonucunda onlarca kişi nakit para ödülleri kazanırken, gecenin en şanslı ismi olan Serap Erkök, yapılan çekilişte sıfır kilometre Mercedes marka otomobili kazanan talihli oldu.

Her zaman kazandıramaya devam eden Les Ambassadeurs Hotel & Casino, dün akşamki muhteşem çekilişiyle 8. Otomobilini vermiş oldu. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı büyük otomobil çekilişi büyük heyecan yaşattı.

Sıfır kilometre Mercedes otomobili kazanan Serap Erkök bu büyük ödülü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Les Ambassadeurs Otel benim en büyük hayalimi gerçekleştirdi ve sıfır kilometre bir araba sahibi oldum. Teşekkür ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Les Ambassadeurs Hotel & Casino
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