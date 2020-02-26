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Mağusa'da yeni korona şüphesi

İran vatandaşı bir kişi Mağusa’dan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne koronavirüsü şüphesiyle sevk edildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:21
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Mağusa'da yeni korona şüphesi

Mağusa'da ikinci bir koronavirüsü vakası meydana geldi.

İranlı bir kadın Korona semptomları taşıdığı için hastaneye kaldırıldı.

Kadının Lefkoşa’daki karantina bölgesine getirildiği ve gerekli tetkiklerin başladığı kaydedildi.

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