Mağusa'da yeni korona şüphesi

Mağusa'da ikinci bir koronavirüsü vakası meydana geldi.
İranlı bir kadın Korona semptomları taşıdığı için hastaneye kaldırıldı.
Kadının Lefkoşa’daki karantina bölgesine getirildiği ve gerekli tetkiklerin başladığı kaydedildi.
İran vatandaşı bir kişi Mağusa’dan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne koronavirüsü şüphesiyle sevk edildi.
Mağusa'da ikinci bir koronavirüsü vakası meydana geldi.
İranlı bir kadın Korona semptomları taşıdığı için hastaneye kaldırıldı.
Kadının Lefkoşa’daki karantina bölgesine getirildiği ve gerekli tetkiklerin başladığı kaydedildi.