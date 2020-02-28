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Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın

Bu sabah saat 06.45 sıralarında Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

28 Şubat 2020 Cuma 08:30
2603 Okunma
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın

Bu sabah saat 06.45 sıralarında, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Yorumlar
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uuuu 2020-02-28 08:59:17

komedi, galkalım gaçalım buralardan da, hikayeden korku filmine dönüyor bu ülkke

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Magusanin gargasi 2020-02-28 09:09:47

BU ULKEDE SAHANE OLAN MAKAMLAR VE KOLTUKLARDIR. YAZIK COK YAZIK.

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Yardım 2020-02-28 09:17:16

Elimizi daşın altına gomamız lazım

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