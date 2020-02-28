Bu sabah saat 06.45 sıralarında, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın
Bu sabah saat 06.45 sıralarında Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.
28 Şubat 2020 Cuma 08:30
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komedi, galkalım gaçalım buralardan da, hikayeden korku filmine dönüyor bu ülkke
BU ULKEDE SAHANE OLAN MAKAMLAR VE KOLTUKLARDIR. YAZIK COK YAZIK.
Elimizi daşın altına gomamız lazım