"O makama mührümüzü vuracağız"

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Maraş’ın açılması konusunda kararlı olduklarını, bu adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük yarar sağlayacağını vurguladı.
UBP’den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın takdiri ile kazandıktan sonra ülke yararına Türkiye ile kuracakları sağlıklı ve yakın ilişkilerle aktif siyaset izleyerek Doğu Akdeniz’de haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.
Maraş’ı açmakta kararlı olduklarını dile getiren Tatar, “Biz hükümet olarak, Türkiye ile de uyum içinde Maraş’ı açmak kararındayız. Ben Cumhurbaşkanlığına seçildiğim anda bu politikanın destekçisi olacağım. Kapalı Maraş’ın açık Maraş’la birleştirilmesi ciddi bir ekonomik kazanım sağlayacak, ülkemiz iş insanları için yeni imkanların doğmasına neden olacaktır” dedi.
Tatar, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekerek, hem UBP’nin hem de KKTC’nin sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.
“Ben bu şerefli makama adayım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son dönemde yarattığı tartışmalara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:
“Orada oturan kişinin yarattığı gereği olmayan tartışmalar, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye’de sıkıntı yaratmıştır. Bizim Cumhurbaşkanlığımızda hem halkımızın tümü hem kurum kuruluşlarımız hem de Anavatan Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler, diyalog ve iş birliği içinde olacağız”.
“O MAKAMA MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ”
Tatar zamanın hızlı geçtiğine vurgu yaparak, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.
“Kazanmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, “Bu yarış hepimizindir, o makamı UBP gerçekten güçlüyse, memleketin en büyük partisiyse ki öyledir, o zaman mutlaka kazanmamız gerekmektedir. Çünkü biz o güçteyiz” şeklinde konuştu.
Tatar konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:
“Biz şehitlerimizin, gazilerimizin, Türkiye’mizin, bizlerin çocukların geleceği için yollardayız. Gördüğüm tabloyla bunu şereflendireceğiz. O makama mührümüzü vuracağız”.
Maras Lahmacun ve pide salonu yakında hizmetinizde , yan dukkanda türban , tesbih , ve vatandaşlık dağıtılacaktır. EL Arabia .
Maraşı açsan ne olacak Türklere Paris , Rona ve Londra yı ver onun da içine sıçaçaklar müslüman.
Mobese kamera takacakmış..Tamam iyi güzel de bir iş yapayım dedin yüzüne gözüne bulaştırdın,yollar delik deşik ve insanlar zarar görüyor..Arayan yok soran yok..Sgarta bir firma habire yolları kazıp kazıp duruyor..Yokmu bunları denetleyen bir makam be tatar..Trafikteki keşmekeş daha da arttı,kelebek egsoz takan takana..Egsoz osurtan osurtana..Geldiğin günden beri zam üstüne zam,satın alma gücümüz düştü ve düşmeye de devam ediyor,açlık sınırının çok çok altına geldik...Bunları bile halledemeyen bir KUKLAya ben neden oy vereyim..Cehenneme kadar yolu var...
Özürlü statüsünde T.C memuru .
Bayrak , vatan , şehit ,Maraş , eeee hayat pahalılıgı gecim derdi , kimin umrunda işgal altında
Maraşı açmak ne senin haddine düştü nede şovmen olarak getirttiğiniz Fuat Oktay'ın.. Maraş ismiyle prim kazanmaya çalışıyor olabilirsiniz ancak biz Kıbrıs Türk halkı olarak karşımıza geçmiş atıp tutan siz siyasilerin notunu vicdanımızda vermiş bulunmaktayız..KESİNLİKLE NE SANA VE NEDE ÖZERSAY'A OYUMUZ YOKTUR....Boşuna çırpınmayın Sn.Başbakmayan ....
geliyoruz gibri korkunun ecele faydası yok küçük bir azınlık olan sizleri akıncı amcanızla beraber sandığa gömmeye geliyoruzz :)
Beni de gömeceksen ananla beraber göm razıyım..Bak bunu iyi düşün kazanırsın,söylemedi deme sakın!Beğen (5) Beğenmedim! (1)
Açılsa bile hiçbir KKTC vatandaşı hiçbir şekilde yararlanamayacak,adım gibi eminim.Bu güne kadar bizim için hiçbirlerim yapılmadı yine yapılmaz