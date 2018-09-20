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Özgürgün: Döviz artışıyla zam yaparak hükümet etmeyi muhasebeci de yapar

20 Eylül 2018 Perşembe 15:02
Özgürgün: Döviz artışıyla zam yaparak hükümet etmeyi muhasebeci de yapar

Özgürgün, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yapmış olduğu açıklamada kendi hükümetleri döneminde dövizin yükselmesi nedeniyle çok cüzi miktarlarda artış yapılmasına rağmen veryansın edenlerin bugün yapılan zamları açıklamalarla normalleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hüseyin Özgürgün açıklamasının devamında, bizlere “döviz artışıyla zam yaparak hükümet etmeyi muhasebeci de yapar” diyen Başbakan’ın şimdi her döviz artışında hiçbir sübvanseye gerek duymadan her şeye zam yapmayı gelenek haline getirdiğini söyleyerek, hükümette beceriksizlik hat safhadadır, ne yazık ki ülkede, her yükü halka yüklemenin başarı olduğunu zanneden ve ülkeyi yaşanamaz duruma getiren dört başlı beceriksizler tayfası vardırdedi.

“Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diyen Sayın Başbakan’ın yaptıklarının yarattığı yıkımı, felaketi hala görememesi vahimdir, manidardır. Özgürgün, sorunlara çözüm yerine sadece zam yapmayı becerenler, uygulamayı bile yüzlerine bulaştırdılar. Ne yazık ki halkımızı benzin kuyruklarına mahkûm ettiler diye konuştu.

Akaryakıta yapılan zamların ilerleyen günlerde hayatı çok kötü etkileyeceğinin ve ardı ardına zamların geleceğinin altını da çizen Özgürgün, “bu gösteriyor ki hükümet elektrikte de yeni bir zamma yönelecektir, Kıbrıs Türk Halkını bu hükümet önderliğinde daha çok zor günler beklemektedir” şeklinde konuştu.

Özgürgün hükümet edenlerin, ekonomik ve toplumsal sorunlarla mücadele vereceğine halen daha bireysel sorunlarla uğraştığına da değinerek, “ egoları ve iş bilmezlikleriyle ülkeyi sekiz ayda on sekiz sene geri götürdüler, bu enkazı toparlamak kolay olmayacaktır” dedi.

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cansu 2018-09-20 15:44:57

zere da siizn zamanınızda memleket güllük gülistanlıktı.hepiniz da aynisiniz

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nnn 2018-09-20 16:11:59

keçileer koyunlaar... aşağı inen yukardakine söver kıçı göründü diye ve bu bööyle gelir gider... yapacak birşey yok... herkes (parti ve particiler) nasıl olsa sıra bize de gelir çıkarız yukarı derler... memleketi 1 gr düşünmeyenler zaten siyasetle uğraşır, mamma için...

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