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Son tarih 29 Şubat

Bahar dönemi Yükseköğrenim burs başvuruları 29 Şubat'a kadar kabul edilecek.

18 Şubat 2020 Salı 15:14
Son tarih 29 Şubat
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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı açıklamada, 2019-2020 güz döneminde burs almayan öğrencilerin YOBİS sisteminden istenen bilgileri ve belgeleri tamamlayarak burs başvurusunda bulunması gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, KKTC üniversitelerinde okuyan ve 2019-2020 güz döneminde burs alan öğrencilerin YOBİS üzerinden öğrenci kart bilgilerini güncelleyerek not dökümlerini ve bahar dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ve 3’üncü ülke üniversitelerinde okuyan ve 2019-2020 güz döneminde burs alan öğrencilerin bahar döneminde işlem yapmayacaklarını ifade eden Ziya Öztürkler,  mezun olan veya eğitimlerine ara veren öğrencilerin ise sistem üzerinden durum değişikliklerini bildireceğini kaydetti.

Öztürkler, burs başvurularının 29 Şubat Cumartesi saat 23.59’a kadar açık olacağını belirtti.

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