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Soylu inceleme yaptı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu: "enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok"

23 Şubat 2020 Pazar 15:48
Soylu inceleme yaptı
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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz." dedi. 

Bakan Soylu, beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer yetkililerle, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede etkili bir depremin yaşandığını ve ilçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nin depremden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri aldıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bu köyde 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir de Güvendik köyünde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 37 yaralımız var. Hastanelere sevk edildiler. Deprem olduktan sonra güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE ekiplerimiz köylere hareket etti. Kurtarma çalışmalarını ilk anda doğal olarak köydeki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın artçı depremler devam ettiği için hasarlı evlerde kalmaması için çadırlar kurulacak. Jandarmamız da çadırların kurulması hususunu pratik olarak gerçekleştirebiliyor. Burası hem küçükbaş hem de kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığını yapıldığı bir köy. Şimdi onlara da Tarım ve Orman Bakanlığından çadırlar gelene kadar bizim büyük çadırlarımız var, onları vereceğiz. Hayvanları çadırlar gelene kadar soğukta kalmasın diye bu çadırlarda muhafaza etmeye çalışacağız."

- "Depremin yaralarını en kısa zamanda saracağız"

Van Valiliğinin vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldığını, 2 bin kişilik yemeğin hazırlandığını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sabah 09.30 itibariyle Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu kurumlarımızla değerlendirdiğimizde 4 köyde hasar olduğu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk gelen bilgi 3 vatandaşın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatı, vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir. Artçılar devam ediyor. Temkinli ve tedbirliyiz. Özellikle tekrar söylüyorum. Bir şey olmaz deyip hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılarına uymak. Deprem yaralarını en kısa zamanda saracağız. Kayıplarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye'ye ve Van'ımıza ve Başkale'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum." 

Bakan Soylu, daha sonra depremden etkilenen diğer mahallelere geçti.

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