TC. Adalet Bakanı ziyaretlerde bulundu

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a eşlik etmek için KKTC'de bulunan Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



Bakan Gül, ilk olarak 2001'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti eski milletvekili Ahmet Elbasan'ın eşi Zehra Elbasan ve çocuklarını, daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti.



Lefkoşa'daki Selimiye Camisi'ni de giden Gül, burada esnafla sohbet etti.