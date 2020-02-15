TC ‘li Bakanlar Ev Gezmesinde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık ve Adalet Bakanları KKTC’nin değişik bölgelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdiler. Sağlık Bakanı Orta Mesarya’yı tercih ederken Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise İskele Bölgesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Koca Çukurova’da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Değirmenlik Belediyesine Bağlı Çukurova köyünde Hasan Kuset'i evinde ziyaret attı. Çukurova köyünde yaşayan Hasan Kuset’in evinin damında KKTC ve TC bayraklarının olması ise bu ziyareti daha da anlamlı kıldı Hasan Kuset’in annesi Mümine Kuset, Güdem Kıbrıs’a ziyarete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mümine Kuset, “bölgede tek KKTC ve TC Bayrağı asili olan ev bizim olduğu için yetkililer bizim evi önermişler ve bizleri kendi evimizde ziyaret etmek istemişler. Biz çok gurur duyduk. Savaşta çekilen sıkıntıları anlattık. Duygu dolu anlar yaşadık hep birlikte. Bu ziyaret bizi ziyadesi ile gururlandırdı. Konuk bakana eşlik eden Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’ye de ayrıca teşekkür ederiz. Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Gül İskele’de Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’in ise rotasında İskele vardı. İskele ilçesinde merhum milletvekili Ahmet Elbas’ın oğlu İbrahim Elbasan’ı evinde ziyaret etti. Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan İbrahim Elbasan ziyareti şöyle açıkladı; ” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirerek Elbasan Ailesini ziyaret ettiklerini bizlerin onlara emanet olduğumuzu her zaman yanımızda olduklarını, bizde Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı ileterek bizlerde her zaman Anavatan Türkiye ile bir ve birlik olduğumuzu belirterek sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürler ederiz” dedi.