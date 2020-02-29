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Yangından ölenlerin Sayısı 3'e çıktı

KKTC'nin en büyük hastanesi konumunda olan Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde dün meydana gelen yangından ötürü ölen sayısı bu sabah 80 yaşındaki Alsancak sakini Zalihe Karabey'in de vefatı ile 3'e çıktı

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:15
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Yangından ölenlerin Sayısı 3'e çıktı

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Mandria köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Zalihe Karabey, bir haftaya yakın bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Yoğunbakımda tedavi görüyordu.

Dünkü yangın sırasında bağlı olduğu solunum cihazının elektirigi kesildi, kalp masaji ile yeniden,hayata,döndürüldü.

Yolda Kolan Hastanesine giderken bir kez daha kalp masajı ile yaşama döndürüldü.

Yangın dumanından da etkilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey sabaha karşı Kolan Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek...

Son Güncelleme: 29.02.2020 13:28
Anahtar Kelimeler:
Yangın
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