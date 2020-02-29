Yangından ölenlerin Sayısı 3'e çıktı

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Mandria köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Zalihe Karabey, bir haftaya yakın bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Yoğunbakımda tedavi görüyordu.

Dünkü yangın sırasında bağlı olduğu solunum cihazının elektirigi kesildi, kalp masaji ile yeniden,hayata,döndürüldü.

Yolda Kolan Hastanesine giderken bir kez daha kalp masajı ile yaşama döndürüldü.

Yangın dumanından da etkilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey sabaha karşı Kolan Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek...