Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

YKP, Avrupa Sol Parti toplantısına katılacak

Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek. 

20 Şubat 2020 Perşembe 10:43
YKP, Avrupa Sol Parti toplantısına katılacak
banner48

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısı 22 ve 23 Şubat tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilecek. Toplantıya, YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı da katılacak.
YKP’den verilen bilgiye göre, toplantıda İngiltere seçim sonuçları ve Brexit, Avrupalılar Brüksel Forumu çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek. 
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, bugün Berlin’e gidecek ve 23 Şubat’ta adaya dönecek.

Anahtar Kelimeler:
YKPAsp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yani 2020-02-20 14:06:41

Tek gerçek parti sizsiniz.Gerisi gazığı samana çakılmış eşek sürüsü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"Kutuplaşma yaklaşımı yanlıştır"
"Kutuplaşma yaklaşımı yanlıştır"
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti TBMM'de
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti TBMM'de
BAY-SEN eylem yaptı
BAY-SEN eylem yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim