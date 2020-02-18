Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

"Yol Yoksa Seyrüsefer de yok" eylemi başladı

Eylemin üçüncüsü meclis önünde başladı, eylemciler meclisin önünü yıkadı.

18 Şubat 2020 Salı 12:45
"Yol Yoksa Seyrüsefer de yok" eylemi başladı
banner48

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere bugün Lefkoşa’da üçüncü eylemlerini düzenliyor.


Akşam saatlerinde yapılan iki eylemden sonra bugün düzenlenen üçüncü eylem araçlı yapılıyor. “Deterjanını Al Da Gel” sloganıyla 11.00 sıralarında Haspolat Kavşağı’nda başlayan eylem kapsamında araçlar 12.00 sıralarında  Girne Kapısı’na ulastı. Polis araçla geçişe izin vermemek için Meclis önünden geçen yolu kapattı ve Meclis’te geniş güvenlik önlemi aldı. 


“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.

Anahtar Kelimeler:
EylemYol Yoksa Seyrüsefer De Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ZALİHE 2020-02-18 13:11:35

BRAVO ARKADAŞLAR DEVAM ARKANDAYIZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
E 2020-02-18 14:09:25

eylemcilerin yarısı mersedesnan geldi, ne iş ? ama esas mersedes devlette. hırsızlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Kişisel hırslara bağlanılmamalı"
“Kişisel hırslara bağlanılmamalı"
"Proje 15 Nisan'da tamamlanacak”
"Proje 15 Nisan'da tamamlanacak”
Son tarih 29 Şubat
Son tarih 29 Şubat
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim