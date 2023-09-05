Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Bu meteorolojik duruma göre, hava bugün ve yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, perşembe ve cuma açık ve az bulutlu ardından pazartesi de dahil olmak üzere üç gün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksel hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.