Cumartesi günü Boğazköy-St. Hilarion Yolu trafiğe kapatılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.00-17.30 arasında Boğazköy-St. Hilarion Yolu’nda 2026 Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışı gerçekleştirilecek.

Yarış nedeniyle belirtilen saatler arasında Boğazköy-St. Hilarion Kavşağı ile St. Hilarion Kalesi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü bisiklet yarışı nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 11 Ekim Pazar günü saat 07.30-11.30 arasında bisiklet yarışı düzenlenecek.

Yarış, Metehan-Alayköy Çevre Yolu, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Yılmazköy Kavşağı’na kadar olan bölümü ile Yılmazköy-Çamlıbel-Koruçam-Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy güzergahlarında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Metehan-Alayköy Çevre Yolu’nun Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Yılmazköy Kavşağı’na kadar olan bölümü ile Yılmazköy-Çamlıbel-Koruçam-Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy güzergahlarında ise bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek. Sporcuların geçişi sırasında güzergah üzerindeki çember ve kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Polis, söz konusu yolları kullanacak sürücülerden can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmelerini, polis yönlendirmelerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.