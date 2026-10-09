Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2-8 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı, analiz sonuçları AB’de geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Yerli ürünlerde analiz yapılan 12 numunenin 11’i temiz çıkarken Bostancı’da üretim yapan Emirzade Günsel’e ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürün imha edilecek.

Öte yandan, ithal ürünlerde analizi yapılan 35 numunenin 33’ü temiz çıkarken, Onbaşı İşl. Ltd. ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Ayrıca, Altındemir İth. İhr. Tic. Ltd ait susamda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürün menşeine iade edildi.