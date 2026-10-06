Denetimlerde rapor edilen 2 bin 268 sürücüden yaklaşık bininin süratli araç kullandığı belirlendi. Sürati izleyen ikinci sıradaki trafik suçu seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olurken, 70 sürücünün de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

- Trafik kazalarında sürat başı çekiyor

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ülkede 64 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2’si ölümle, 20’si yaralanmayla ve 42’si hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 33 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazası sebepleri; süratli araç kullanmak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (12) ve diğer etkenler (9) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 211 bin 202 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 19, Girne 17, Gazimağusa 16, İskele 8 ve Güzelyurt 4.”

- Denetimlerde 2 bin 268 rapor, 111 araca men, 12 sürücüye tutuklama

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 16 bin 472 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 268 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 111 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 991, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 193, muayenesiz araç kullanmak 88, trafik levha ve işaretlerine uymamak 82, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 70, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 42, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 42, dikkatsiz sürüş 34, tehlikeli sürüş 25, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 22, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 18, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 12, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 11, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 9, trafik ışıklarına uymamak 5, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 2 ve 617 diğer trafik suçları.”