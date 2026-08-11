Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayesinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”nda, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımları, devam eden projeleri ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

Dinçyürek: Sağlıkta güçlü altyapı, ileri teknoloji ve ada geneline yayılan hizmet sunuyoruz

Toplantıya UBP’nin siyasi kadrolarının yanı sıra geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman kişiler katıldı.

Dinçyürek, göreve gelir gelmez sağlıkta temel hedeflerinin hasta ve hasta yakını odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek, sağlık hizmetlerini vatandaşın bulunduğu bölgeye taşımak, ada genelinde erişilebilirliği artırmak, ileri teknolojiyi sağlık sistemine kazandırmak ve dijital dönüşümü tamamlamak olduğunu belirtti.

Hakan Dinçyürek: mevcut hastanelerde kapasite ve hizmet artıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde bakım, yenileme ve kapasite artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Yenidoğan Yoğun Bakım, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji servislerinin kazandırıldığını, anjiyo odası ve göz ameliyathanesinin hizmete girdiğini söyledi.

Böylece Mağusa Devlet hastanesinde aylık anjiyo sayısının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan girişimlere yaklaştığını belirten Dinçyürek, dolayısıyla kamudaki anjiyo girişimlerinin bir anda yaklaşık iki katına çıkarıldığını vurguladı.

Ruh sağlığı hizmetlerinde de önemli adımlar atıldığını belirten Dinçyürek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki 16 yataklı AMATEM’in yenilenerek hizmete açıldığını, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinin kapasitesinin artırıldığını ve Gazimağusa Ruh Sağlığı Merkezinin hizmete girdiğini kaydetti.

Yeni hastane ve sağlık merkezleri

Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesinin tamamlandığını, Güzelyurt ve Karpaz hastanelerindeki çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile birlikte kan merkezi, diyaliz servisi ve Talasemi Merkezi yatırımlarının da planlandığını belirten Dinçyürek, Maraş, Değirmenlik ve Lapta sağlık merkezlerinin tamamlandığını, Dikmen Sağlık Merkezinin ise yapımının sürdüğünü söyledi.

Devlet Laboratuvarının yeniden inşa edildiğini belirten Dinçyürek, yeni laboratuvarın TÜRKAK akreditasyonuna sahip olmasının hedeflendiğini ve böylece analizlerin uluslararası geçerliliğinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Dinçyürek, tüm sağlık merkezlerinin elden geçirilerek güçlendiğini ve birçok yeni sağlık merkezinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sağlıkta 20 milyon Euro'yu aşan teknoloji yatırımı

Sağlıkta teknolojik cihaz ve altyapı yatırımlarının bu dönemde toplam değerinin 20 milyon Euro'yu aştığını açıklayan Dinçyürek, robotik cerrahi, PET-CT, MR, tomografi, mamografi ve 3D ultrason gibi ileri teknoloji cihazların bir kısmının sağlık sistemine kazandırıldığını bir kısmının ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Toplam 16 yeni ambulansın sisteme dahil edildiğini 2 ambulansın ise ihale sürecinin devam ettiğini belirten Dinçyürek, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin de güçlendirildiğini kaydetti.

KKTC’de daha önce yurt dışında gerçekleştirilebilen bazı ileri tedavilerin uygulanmaya başlandığını da belirten Dinçyürek; ağrı pili, baklofen pompası, Parkinson hastalarında beyin pili ve dirençli epilepsi hastalarında epilepsi pili operasyonlarının hayata geçirildiğini ifade etti.

Dinçyürek, birçok branşta artık robotik cerrahi ameliyatlarının Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığını kaydetti. Ayrıca yine birçok branşta ileri evre Onkoloji hastalarının ameliyatlarının ülkemizde başarıyla yapıldığını belirtti.

Dijital dönüşüm ve koruyucu sağlık hizmetleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hekim Randevu Sistemi, e-sevk, aşı takip ve ilaç takip sistemleri başta olmak üzere sağlıkta dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Dinçyürek, bütün e-sağlık modüllerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin de öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade eden Dinçyürek, kanser taramaları, çocukluk çağı aşıları, ağız ve diş sağlığı, görme, obezite ve tüberküloz taramalarının sürdüğünü kaydetti. Ayrıca HPV aşıları son iki yılda ulusal aşı programına dahil edilip, ada genelinde hem kız hem erkek çocuklarına uygulanmaktadır dedi.

Yeni dönemin sağlık hedefleri

Dinçyürek, sağlıkta tam gün uygulamasına geçilmesi ve genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde devam eden hastane ve sağlık merkezi projelerinin tamamlanmasının da bir diğer öncelikli hedef olduğunu belirten Dinçyürek; Yeni 112 Komuta Merkezi yapılması, Gönyeli ve Vadili sağlık merkezlerinin hayata geçirilmesi, 112 istasyonlarının artırılması ve en az üç şehirde ağız ve diş sağlığı hastanesi açılması hedeflerini açıkladı.

Her anlamda gelişip büyüyen Sağlık Bakanlığı’nın daha iyi yönetim ve hizmet verebilmesi için yeni bir Sağlık Bakanlığı binası inşasının planlanmakta olduğunu belirten Dinçyürek, radyoterapi cihazlarının sisteme kazandırılması ve yapay zekâ destekli teşhis yöntemlerinin kullanılması da yeni dönem hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının hem nitelik hem de sayı bakımından güçlendirilmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir, erişilebilir ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Dinçyürek, “Sağlıkta hedefimiz, vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmetine bulunduğu bölgede, çağdaş altyapı ve ileri teknolojiyle ulaşabilmesini sağlamaktır” dedi.

Ahmet Savaşan: Çalıştay çıktıları, UBP'nin gelecek vizyonuna yön verecek

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Sağlık Komitesi toplantısına katılarak yaptığı konuşmada, çalıştay kapsamında ortaya konulan görüş ve önerilerin KKTC’nin geleceğine yönelik politika ve projelerin ortak akıl anlayışıyla şekillendirilmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Savaşan, komite toplantısında gerçekleştirilen değerlendirmelerin UBP’nin gelecek dönem vizyonunun oluşturulmasına ışık tutacağını ifade ederek, çalışmalara katkı koyan başta Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.