Fidan, “Bizim için esas çözüm iki devletli çözümün hayata geçmesi, ideal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türklerini içine alan diyalogları destekliyoruz”

Birleşmiş Milletler tarafından gündeme getirilen çözüm tekliflerini değerlendirdiklerini belirten Fidan, Kıbrıs Türk tarafının dahil edildiği diyalog süreçlerine destek verdiklerini söyledi.

Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beklemeden iki tarafın ortak menfaatlerine yönelik iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini ifade eden Fidan, özellikle enerji ve su alanlarına dikkat çekti.

Fidan, “Adanın kuzeyinin de güneyinin de suya, enerjiye ihtiyacı var. Enerji işbirliği yapılabilir, su işbirliği yapılabilir ve herkes kazanabilir” dedi.

“Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam”

Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin haklarını tanımadığı sürece Türkiye’nin de Rum yönetimini devlet olarak tanımayacağını ifade eden Fidan, “Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960’ta kurulan devlet değilsin” diye konuştu.

“Adadaki istikrarın sebebi Türk askerinin varlığı”

Kıbrıs’ta yaklaşık 50 yıldır mevcut statükonun devam ettiğine işaret eden Fidan, Ada’daki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğunu savundu.

Fidan, tarafların kalıcı bir anlaşmaya varmadığı koşullarda Türk askerinin Ada’daki varlığında değişiklik beklenemeyeceğini belirterek, “İki tarafın da kalıcı bir anlaşmaya rıza göstermediği şartlarda Türk askerinin değişmesini bekleyemezsiniz. Şu andaki mevcut statüko değişime izin vermez” ifadelerini kullandı.