21 kilometre, 10 kilometre, 4 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 4 kategoriden oluşan maratonda görevli Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildi.

Başaranel: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da maraton için en iyi şekilde hazırlanıyoruz”

KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel, eğitim programı kapsamında maratonda yardımcı olarak görev alacak öğrencilere maratonun kuralları, görev yerleri ve görev dağılımı ile ilgili eğitim verildiğini söyledi. Eğitimin oldukça faydalı geçtiğini belirten Başaranel, her yıl olduğu gibi bu yıl da maraton için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Yine yüksek katılımlı bir maraton olacağına inanç belirten Başaranel, herkesi Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımıza destek olmak için maratona katılmaya davet etti.

Çipli Sistem ile Elektronik Ölçüm

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylanmış maraton olan Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl da yarışmacıların parkur derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çip sistemi yine devrede olarak.

Çipli sistem sayesinde elektronik ölçüm sistemleri, yerdeki halı antenler vasıtasıyla, üzerinden geçen her çipin verisini algılar ve zamanı saniyenin %1’i hassasiyetiyle veriyor. Bu teknoloji, sadece başlangıç ve bitiş konumundaki zamanlamayı vermekle kalmayıp, mobil teknolojiler vasıtasıyla ihtiyaç duyulan her ara mesafede de dereceleri anında ana sonuç tasnif merkezine ulaştırabilme kabiliyetine sahip.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital ile iş birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist maraton öncesi ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için maraton başlangıç alanında olacak. Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından tüm kategorilerde maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır olacak.