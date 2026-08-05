Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Kurudere Paşakent Sitesi’nde bulunan çocuk parkını baştan sona yeniliyor.

PARK ALANI SIFIRDAN YENİLENDİ

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park alanı tamamen yeniden düzenlendi ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Oyun alanı yenilenirken, çocukların daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için oyun grubu altındaki zemin malzemesi de değiştirilecek.

SON DOKUNUŞLAR YAPILIYOR

Parkta son aşama olarak çardak kurulumu, çiçeklendirme çalışmaları ve oyun grubunun alt zemin malzemesinin yenilenmesi yapılacak. Tamamlanmasının ardından yenilenen park, bölge çocukları ve ailelerin kullanımına sunulacak.

KASIM: “KURUDERE PAŞAKENT SİTESİ’NDEKİ PARKIMIZI SIFIRDAN YENİLEDİK”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yapılan çalışmayla ilgili açıklamasında, çocukların güvenli ve modern alanlarda vakit geçirebilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Kasım, “Kurudere Paşakent Sitesi’ndeki parkımızı sıfırdan yeniledik. Peyzajından oyun alanına kadar her detayı yeniden ele aldık. Çocuklarımız ve bölge halkımız için daha güzel, daha güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.