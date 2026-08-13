Üç gün boyunca müzikten halk danslarına, çocuk gösterilerinden ateş dansına, konserlerden tombala çekilişlerine kadar dopdolu bir programın yer alacağı festivale tüm halkı davet eden Belediye Başkanı Halil Kasım, “Üç gün boyunca adanın kalbi Serdarlı’da atacak. Kültürümüzü, sanatımızı ve birlikteliğimizi hep birlikte yaşamak için herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 7. Babutsa Kültür & Sanat Festivali, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde Serdarlı’da birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Stadyumu’nda düzenlenecek festival, üç gün boyunca müzik, dans, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Festivalin açılışı, 14 Ağustos Cuma günü saat 19.45’te Serdarlı Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle yapılacak.

KASIM: “SERDARLI ÜÇ GÜN BOYUNCA BÜYÜK BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, festival öncesinde yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların büyük bir heyecanla sürdüğünü belirterek bölge halkının yanı sıra adanın dört bir yanından vatandaşları Serdarlı’ya davet etti.

Kasım, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, bölgenin kültürünü, dayanışmasını ve sosyal yaşamını güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Kasım, şöyle konuştu:

“7. Babutsa Kültür & Sanat Festivalimiz için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Üç gün boyunca çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerimizden misafirlerimize kadar herkese hitap edecek dopdolu bir program hazırladık. Halk danslarımız, müzik dinletilerimiz, dans gösterilerimiz, konserlerimiz ve tombala çekilişlerimizle Serdarlı üç gün boyunca büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 14, 15 ve 16 Ağustos’ta adanın kalbi Serdarlı’da atacak. Tüm halkımızı bu coşkuyu bizimle paylaşmaya davet ediyorum.”

FESTİVAL COŞKUSU KORTEJLE BAŞLAYACAK

Festivalin ilk günü olan 14 Ağustos Cuma, saat 19.45’te Serdarlı Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle start verecek.

Saat 20.15’te açılış konuşmaları gerçekleştirilecek.

Ardından saat 20.30’da Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, saat 20.45’te AKARE Dance & Sport Center, saat 21.00’de ise Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Personeli Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Gecenin müzik bölümünde ise saat 21.30’da Arda Gündüz & Serdar Demir festival ziyaretçileriyle buluşacak.

İlk gece, zengin tombala çekilişiyle tamamlanacak.

CUMARTESİ GECESİ DANS, TÜRK MÜZİĞİ VE ATEŞ GÖSTERİSİ

Festivalin ikinci günü olan 15 Ağustos Cumartesi, farklı yaş gruplarına hitap eden renkli gösterilere sahne olacak.

Program saat 20.30’da Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu ile başlayacak.

Saat 20.45’te Zehra Kulle ile Zumba Kids Gösterisi festival alanına ayrı bir enerji katacak.

Saat 21.00’de SER-SAD Türk Müziği Korosu, Türk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan müzik dinletisiyle sahnede olacak.

Gecenin dikkat çeken etkinliklerinden biri ise saat 21.30’da gerçekleştirilecek Ateş Dansı Gösterisi olacak.

Saat 22.00’de Grup S.O.S & Muhittin Yangın sahne alarak ikinci festival gecesinin müzik programını tamamlayacak.

Cumartesi gecesi de zengin tombala çekilişiyle sona erecek.

FİNAL GECESİNDE MUSTAFA CECELİ SAHNEDE

7. Babutsa Kültür & Sanat Festivali’nin finali 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Final gecesinin programı saat 20.00’de DJ Yusuf Coşkuner’in performansıyla başlayacak.

Saat 21.30’da Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mustafa Ceceli, Serdarlı’da sahne alarak festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Ceceli’nin sevilen şarkılarıyla festival coşkusunun zirveye çıkacağı gecede, saat 22.30’da Havai Fişek Gösterisi gerçekleştirilecek.

Festivalin final gecesinde de zengin tombala çekilişi yapılacak.

KASIM: “BU FESTİVAL HEPİMİZİN”

Başkan Halil Kasım, festivalin bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağını ifade ederek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kasım, “Babutsa Festivalimiz artık bölgemizin önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri haline geldi. Biz istiyoruz ki Serdarlı’nın sokakları, meydanları ve festival alanı üç gün boyunca dostlukla, müzikle ve mutlulukla dolsun. Bu festival hepimizin. Ailelerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve adanın her köşesinden misafirlerimizi Serdarlı’ya bekliyoruz” dedi.

14-15-16 Ağustos tarihlerinde 14 Ağustos Stadyumu’nda gerçekleştirilecek 7. Babutsa Kültür & Sanat Festivali; üç gün boyunca müzik, dans, kültür, sanat, konserler, gösteriler ve eğlenceyi Serdarlı’da buluşturacak.