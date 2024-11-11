MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı nedeniyle ‘kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Geride bıraktığımız sezon oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
Koca, olayların ardından başkanlık görevinden istifa etmişti.