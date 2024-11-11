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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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