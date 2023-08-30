Etkinlikler içerisinde hafta içi Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında konusunda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlere ve 3 Eylül Pazar günü “Sağlıkla Kal” Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklere tüm halkımız davetlidir.
Hafta boyunca yapılacak etkinlikler aşağıda yer almaktadır.
3 Eylül/Pazar:
“Sağlıkla Kal” Yürüyüşü
3 Eylül Pazar sabah 09:00 da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30 da yürüyüşe başlanıp Pronto Çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlandırılacak.
Kuğulu Park’ta halkımız bilgilendirilerek broşür dağıtımı olacaktır.
Not: Yürüyüşe katılacak olanların beyaz renkte t-shirt giymesi rica olunur.
4 Eylül/Pazartesi:
Konu: “Toplum Sağlığı”
Konuşmacı: Dr. Hakan DİNÇYÜREK (Sağlık Bakanı)
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.
5 Eylül/Salı:
Konu: “Ruh Sağlığı”
Konuşmacı: Dr. Erdem BEYOĞLU
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.
6.Eylül /Çarşamba:
Konu: “Üreme Sağlığı”
Konuşmacı: Dr. Eralp KUBİLAY
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.
7. Eylül/Perşembe:
“Sağlıcakla Kal” (Halk Konseri)
Solist: Deniz ORAL
Yer: Lefkeliler Hanı/Lefkoşa
Saat: 19:30-22:00
8. Eylül/ Cuma:
Konu: “Yerli Üretimde Güvenli Gıda”
Konuşmacı: Havva SERDENGEÇTİ
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.