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Etkinlikler içerisinde hafta içi Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında konusunda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlere ve 3 Eylül Pazar günü “Sağlıkla Kal” Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklere tüm halkımız davetlidir.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler aşağıda yer almaktadır.  
3 Eylül/Pazar:
 “Sağlıkla Kal” Yürüyüşü 
3 Eylül Pazar sabah 09:00 da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30 da yürüyüşe başlanıp Pronto Çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlandırılacak.
Kuğulu Park’ta halkımız bilgilendirilerek broşür dağıtımı olacaktır.
Not: Yürüyüşe katılacak olanların beyaz renkte t-shirt giymesi rica olunur. 
4  Eylül/Pazartesi: 
Konu: “Toplum Sağlığı” 
Konuşmacı: Dr. Hakan DİNÇYÜREK (Sağlık Bakanı)
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir. 

5  Eylül/Salı: 
Konu: “Ruh Sağlığı” 
Konuşmacı: Dr. Erdem BEYOĞLU
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir. 

6.Eylül /Çarşamba:
Konu: “Üreme Sağlığı” 
Konuşmacı: Dr. Eralp  KUBİLAY
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir. 
7. Eylül/Perşembe:
“Sağlıcakla Kal” (Halk Konseri)
Solist: Deniz ORAL 
Yer: Lefkeliler Hanı/Lefkoşa
Saat: 19:30-22:00


8. Eylül/ Cuma:
Konu: “Yerli Üretimde Güvenli Gıda” 
Konuşmacı: Havva SERDENGEÇTİ
Saat: 15:00-16:00
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.