Etkinlikler içerisinde hafta içi Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında konusunda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlere ve 3 Eylül Pazar günü “Sağlıkla Kal” Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklere tüm halkımız davetlidir.

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

3 Eylül/Pazar:

“Sağlıkla Kal” Yürüyüşü

3 Eylül Pazar sabah 09:00 da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30 da yürüyüşe başlanıp Pronto Çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlandırılacak.

Kuğulu Park’ta halkımız bilgilendirilerek broşür dağıtımı olacaktır.

Not: Yürüyüşe katılacak olanların beyaz renkte t-shirt giymesi rica olunur.

4 Eylül/Pazartesi:

Konu: “Toplum Sağlığı”

Konuşmacı: Dr. Hakan DİNÇYÜREK (Sağlık Bakanı)

Saat: 15:00-16:00

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.

5 Eylül/Salı:

Konu: “Ruh Sağlığı”

Konuşmacı: Dr. Erdem BEYOĞLU

Saat: 15:00-16:00

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.

6.Eylül /Çarşamba:

Konu: “Üreme Sağlığı”

Konuşmacı: Dr. Eralp KUBİLAY

Saat: 15:00-16:00

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.

7. Eylül/Perşembe:

“Sağlıcakla Kal” (Halk Konseri)

Solist: Deniz ORAL

Yer: Lefkeliler Hanı/Lefkoşa

Saat: 19:30-22:00



8. Eylül/ Cuma:

Konu: “Yerli Üretimde Güvenli Gıda”

Konuşmacı: Havva SERDENGEÇTİ

Saat: 15:00-16:00

KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirimiçi olarak verilecektir.