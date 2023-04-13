Kuzey Kore'den füzeler ateşlendi, Japonya'da alarm verildi. Kuzey Kore füze denemeleriyle bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti. Füzenin Japonya yönüne doğru fırlatılması, Japonya'da paniğe neden oldu. Hokkaido adasında siren sesleri çaldı, hoparlörlerden sığınaklara girin çağrısı yapıldı. Ancak Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japonya'ya ulaşmadı. Füzenin Kuzey Kore ile Japonya arasındaki Japon Denizi'ne düştüğü açıklandı. Bir süre sonra alarm durumu kaldırıldı.

Kuzey Kore'nin denemesine Japonya, Güney Kore ve ABD tepki gösterdi.