HP’den verilen bilgiye göre HP Genel Başkanı Kudret Özersay ziyarette Kıbrıs sorunu ve ülkede yaşanan çeşitli sorunların çözümüne dair görüşleri ile çözüm önerilerini aktardı.

HP Genel Başkanı Özersay’a ziyareti sırasında Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir; MYK üyesi ve Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal; Parti Meclisi üyeleri Raif İlkman, Berna Altunsoy Öznur, Fikret Alas, Hasan Akkuş; Genel Başkan Danışmanı Fevzi Tanpınar; İlçe yönetiminden Gürbüz Gertik ve Kürşat Dünki ile son dönemde HP’ye katılan isimlerden Seral Fırat ve Süleyman Akmercan eşlik etti.

Görüşmede TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile Dernek Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Özersay

Ziyaret sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay federasyon temelli bir çözüm için paylaşma isteğinin olması gerektiğini ancak Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin yönetimi de zenginliği de paylaşmak istemediğini belirtti.

“Gasp ettikleri” Kıbrıs Cumhuriyeti ve dünyanın yaklaşımları nedeniyle Rum siyasi liderliğinin konforlu olduğunu bu sebeple adil bir ortaklığı içlerine sindiremeyeceğini söyleyen Özersay, “Tüketilen ve bir sonuç almayan kısır tartışmalarda savrulmanın, illaki federasyon diyerek dogmatik bir yaklaşım sergilemenin ve zaman harcamanın manası yoktur.” dedi.

Adadaki gerçekler temelinde, her iki halkın kendi kendini yönettiği ve ihtiyaç duyulduğunda işbirliği yapılacak bir model ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun, Türkiye’nin ortaya koyduğu egemen eşitlik temelinde iki devleti esas alan bir çözümden yana olması gerektiğini ifade etti.

Özersay, bu yaklaşımın hayata geçebilmesi için gerçekçi bir yol haritasına ve bu iki devletten birisi olan KKTC’nin devlet kurumlarının güçlendirilmesine, "gerçek anlamda devlet gibi yönetilmesine" ihtiyaç olduğunu söyledi.

HP’nin, devlete ve milli mücadeleye inandığını, saygı duyduğunu ve sahip çıktığını bu nedenle TMT Mücahitler Derneğini önemsediğini belirten Özersay, Türkiye ile uyumlu bir Kıbrıs politikasının hayati olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin garantör bir devlet olarak Kıbrıs’taki mevcudiyeti Kıbrıs Türküne güven vermekte ve gücünü artırmaktadır. Ancak Türkiye ile dayanışma halinde olmak lafta kalmaması gereken bir şeydir.” diyen Özersay, HP’nin hükümette olduğu dönemdeki icraatlarına dikkat çekerek, Türkiye ile gerçek anlamda dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı bir müttefik ilişkisi kurduklarını kaydetti.

Bayar

Görüşmede konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da Kıbrıs sorununun, milli mücadeleye omuz vermiş TMT mensupları olarak kendileri için hayati olduğunu söyledi.