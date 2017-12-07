Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri

Retinil Palmitat ve Retinol (A Vitamini)



Nemlendiricilerde ve yaşlanmaya karşı cilt bakım ürünlerinde kullanılan bu kimyasallar cilt kolajeninin parçalanmasını önleyen bir vitamin türüdür ve bu özellik sayesinde popüler bir antiaging ürünüdür. Ancak gebelik sırasında yüksek dozda A vitamini tüketilmesi, doğum kusurlarına neden olacaktır. Doktorlar, gebelik sırasında bu ürünleri kullanmamaları konusunda kadınları uyarıyor. Bazı oral retinoidlerin, reçeteli sivilce ilaçları gibi, fetüs için çok tehlikeli olduğu bilinmektedir ve hamilelik dönemlerinde kullanılması yasaktır.