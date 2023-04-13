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Kaza sonucu yaralanan yaya Anatoli Gulevi’nin tedavisinin ve polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

29 yaşındaki Halil Altınbaş yönetimindeki TR 161 plakalı araç, Dr. Küçük Bulvarı’nda seyrederken, Okmar Market yakınlarında yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan Anatoli Gulevi’ye (E-13) çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 15.45’te oldu.

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