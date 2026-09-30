Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olayın 19 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Anıttepe bölgesinde silah sesi duyulduğu yönünde bilgi alınması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemede, 9 mm çapında OZK ibareli bir boş kovan ile 9 mm çapında MKE ibareli bir boş kovan bulunarak emare olarak alındı.

ARAÇ HAMİTKÖY’DE TESPİT EDİLDİ

Polis, çevreden elde edilen bilgiler doğrultusunda ateş açma olayının mavi renkli, plakasız çift kabin Toyota Hilux marka bir araç içerisinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğini kaydetti.

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı gün saat 04.15 sıralarında Hamitköy Atatürk Caddesi’nde söz konusu aracın RB 099 plakalı çift kabin araç olduğu tespit edilerek durduruldu.

Aracın sürücüsünün E.D. olduğu belirtilirken, zanlının nefesinde yapılan kontrolde 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

ARAÇTA TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Polis, araçta gerçekleştirilen aramada sol ön yolcu koltuğunun altında Taurus marka 9 mm çapında bir tabanca ile tabancanın şarjöründe bir adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Sağ ön kapı içerisinde de bir adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi ele geçirildiği, aracın sağ arka paspasının üzerinde ise 9 mm çapında OZK ibareli bir boş kovan bulunduğu belirtildi.

VALİZDEN MASKE, TERAZİ VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, aracın arka kısmındaki siyah renkli valizde yapılan aramada ise bir adet siyah kar maskesi, bir çift siyah eldiven, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam şişeden imal edilmiş bir pipo, 6 öğütücü ve 5 şırınga bulunduğunu ifade etti.

Valizde ayrıca RAW ibareli metal kutu ile sarı renk plastik kutunun da tespit edildiği belirtildi.

Polis, aynı valizdeki iki plastik kavanoz içerisinde yaklaşık 17 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir cam kavanoz içerisinde 8 gram Hint keneviri reçinesi olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Ayrıca üzerinde kokain kalıntısı olduğu belirtilen bazı eşyaların da tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

BALİSTİK İNCELEME SONUCU MAHKEMEYE AKTARILDI

E.D.’nin tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığı ve toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığı belirtildi.

Polis, bu süre içerisinde birçok ifade temin edildiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Balistik incelemeye gönderilen tabanca ve boş kovanlarla ilgili sonucun da çıktığını belirten polis, olay yerinde bulunan boş kovanların ele geçirilen silahtan ateşlendiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

POLİS TUTUKLU YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Polis, E.D.’nin KKTC vatandaşı olduğunu ve daha önceden vahim zarar, yaralama, katle teşebbüs, uyuşturucu, silah taşıma ve korkutmak maksadıyla silah taşıma suçlarından sabıkalarının bulunduğunu belirtti.

Zanlının yargılanıncaya kadar tutuklu kalmasını talep eden polis, konu suçların toplumda tedirginlik yaratan nitelikte olduğunu ifade etti.

Mahkemede aktarılan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, E.D.’nin 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.