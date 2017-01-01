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Hangi içecek neye iyi geliyor?

Hangi içecek neye iyi geliyor?

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Gün içinde tükettiğimiz içeceklerden kimisi vücudumuz için hayati önem taşıyor. İçeceklerden kimisi ise sağlımıza olumlu katkıda bulunuyor. Bazı içecekler de hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. İşte o içecekler...


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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SÜT: Sütün içerdiği kalsiyum sadece kemiklerimize iyi gelmiyor, düzenli kalsiyum alımının kilo alma riskini de azalttığı artık kanıtlanmış bir gerçek.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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SAF MEYVE SULARI: Kalori ve şeker içerikleri yüksek olabileceğinden ötürü dikkatli tüketimi öneriliyor.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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ÇAY: Siyah, yeşil, beyaz fark etmiyor. Hepsi faydalı. siyah ve beyaz çay, diş sağlığına ve kalbe iyi geliyor. Yeşil çay ise daha fazla antioksidan içeriyor.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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KAHVE: Şeker hastalığına yakalanma riskini düşürüyor. Antidepresan etkisi de var. Ama kafein nedeniyle aşırıya kaçmamak gerekiyor. Aşırı kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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SU: Yararları saymakla bitmeyecek olan suyun tırnağımızdan, saçımıza, böbreğimizden bağırsağımıza kadar önemi var. Yetersiz su tüketiminin vücudu dehidratasyon adı verilen susuzluk durumuna sokacağı biliniyor.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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SEBZE SULARI: Meyve sularına göre daha az kalori ve şeker içeriyorlar. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip hasta olmanızı engelleyeceğinden oldukça sağlıklılar.


Hangi içecek neye iyi geliyor?

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ŞEKERLİ İÇECEKLER: Kola, şekerli meyve suyu, buzlu meyve suları fark etmez. Hepsi çok zararlı.


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