LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye, İtalya, İran ve Brezilya’dan festivale katılmak üzere adada bulunan ekiplerin liderleri ve dansçıları yer aldı. Konuk ekiplerin liderleri, kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

Harmancı: “Lefkoşa’da güzel anılar biriktirmenizi diliyorum”

Konuk ekipleri Lefkoşa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm ekiplere “hoş geldiniz” diyerek, farklı ülkelerden gelen insanların halk dansları ve kültür aracılığıyla Lefkoşa’da bir araya gelmesinin dostluk ve kültürel paylaşım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin, Dünya Barış Günü'nde de olacağının ayrıca anlamlı olduğunu belirten Harmancı, farklı ülkelerden insanların aynı çatı altında buluşmasının barışın ve kardeşliğin ne kadar güçlü bir ortak değer olduğunu gösterdiğini söyledi.

Dün akşam gerçekleştirilen festival etkinliğinde konuk ekiplerin keyifli vakit geçirmesinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Harmancı, “Lefkoşa'mızda gerçekleştirdiğimiz dün akşamki etkinlikten keyif aldığınızı görmek bizleri çok mutlu etti. Burada bulunduğunuz süre boyunca hem festivalin tadını çıkarmanızı hem de ülkemizin güzelliklerini keşfetmenizi diliyorum” dedi.

Harmancı, farklı kültürleri Lefkoşa’da buluşturan festivalin gerçekleşmesine katkı koyan halk dansları derneklerine, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm ekiplere Lefkoşa’da güzel anılar biriktirmeleri dileğinde bulundu.

Kızılbaş Parkı’nda bu gece kortej ve açılış gecesi düzenlenecek

27 Ağustos Perşembe akşamı İplik Pazarı Erdinç Gündüz Meydanı’nda gerçekleştirilen halka açık halk oyunları workshopları, Grup Ottantik, DJ performansı ve Kıbrıs mutfağından ikramların yer aldığı Kıbrıs Gecesi ile başlayan 16. Uluslararası Halk Dansları Festivali, bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin kapsamında Kızılbaş Parkı’nda bugün saat 20.00’da kortej ve açılış gecesi düzenlenecek. 29 ve 31 Ağustos tarihlerinde ise Kızılbaş Parkı’nda halk dansları gösterileri gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Pazar günü Lido Beach’de deniz günü, ardından Dernekler Sokak’ta güzellik ve dans yarışmaları yapılacak. Festival, 1 Eylül Salı günü saat 20.30’da Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve ardından sahnelenecek gösterilerle sona erecek.