Harmancı, aynı yolu yürüyenlerin farklı yere varamayacağını ifade ederek, LTB’yi Kadri Fellahoğlu’ndan devralarak onun bıraktığı noktadan daha ileriye taşımak için çalıştıklarını kaydetti. Harmancı, belediyeyi yıktığını ve yolsuzlukla batırdığını söylediği kesimlere karşı da CTP’li dostlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirtti.

“Hak ve adalet için 6 Aralık tarihi bir fırsat”

Ülkede son 15 günde yaşananların neden ortak hareket edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Harmancı, 6 Aralık tarihinin hak ve adalet açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Harmancı, “6 Aralık’ta genelde değiştireceğiz, yerelde de kalelerimizi koruyacağız. Birlikte yöneteceğiz ve bu yolu beraber yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hep birlikte omuz omuza çalıştıklarını belirten Harmancı, yurttaşların bu birlikteliğe verdiği samimi desteği net şekilde gördüklerini dile getirdi.

CTP’ye teşekkür etti

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı seçimindeki kararı ve samimi destekleri dolayısıyla CTP’ye bir kez daha teşekkür etti.

7 Aralık sabahı geleneklerini bozmayacaklarını da belirten Harmancı, CTP’li ve TDP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte Sanayi’ye gideceklerini, ardından hep birlikte Meclis’e yürüyeceklerini ifade etti.