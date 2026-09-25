Cyprus Forum’da Harmancı için kullanılan unvanın değiştirilmesinin ardından Harmancı etkinlikten çekilme kararı almış, Prountzos da Harmancı ile dayanışma amacıyla forumdan çekilmişti. Cyprus Forum ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada, iki toplumlu iş birliğini geriye götürmüş olması halinde özür dilemişti.

Harmancı, yaptığı açıklamada meselenin hiçbir zaman unvan olmadığını belirterek, bugüne kadar hem Kıbrıs’ın güneyinde hem de yurt dışında “Lefkoşa Kıbrıs Türk Toplum Lideri” sıfatıyla birçok etkinliğe katıldığını ifade etti.

Önceliğinin her zaman iki toplum arasında uzlaşıyı ve anlamlı iş birliklerini destekleyecek platformları kullanmak olduğunu kaydeden Harmancı, son yaşanan süreçteki temel meselenin Cyprus Forum’un siyasi baskı karşısındaki tutumu olduğunu savundu.

Harmancı, “Son yaşanan olaylardaki mesele; Cyprus Forum’un ırkçı ve ayrılıkçı bir propaganda makinesinin baskı ve talepleri karşısında kamuoyu önünde sergilediği tek taraflı ve duyarsız teslimiyettir” ifadelerini kullandı.

Forumdan çekilme kararının dikkatli ve hassas bir değerlendirme sonucunda alındığını belirten Harmancı, kararını ilk etapta kamuoyuyla paylaşmadığını ve yalnızca Cyprus Forum’a ilettiğini söyledi.

Prountzos’un kendisiyle dayanışma göstererek etkinlikten çekilmesini ise “cesur bir karar” olarak nitelendiren Harmancı, Prountzos’a teşekkür ederek şöyle devam etti:

“Sevgili Charalambos; Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşmeye hâlâ inanan tüm Kıbrıslılar adına; cesaretin, empatin, dayanışman ve barışa bağlılığın için sana teşekkür ederim.”

Harmancı, daha önceki birçok etkinlikte olduğu gibi Cyprus Forum’a da birlikte katılma kararlarının temelinde toplumlar arasında diyalog, güven ve iş birliğini geliştirme hedefinin bulunduğunu belirtti.

“Tüm Lefkoşalılar ve tüm Kıbrıslılar için daha iyi bir ortak geleceğe katkı koymak” amacıyla hareket ettiklerini ifade eden Harmancı, “Bu kez birlikte katılarak değil ama birlikte ayrılarak hedefimize ulaştık” dedi.

Harmancı, unvan veya statülerden bağımsız olarak adanın her iki tarafında toplumlar arasında düşmanlık ve nefret yaratmaya çalışan anlayışlara karşı birlikte mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Lefkoşa’da toplumlar arasındaki köprüleri çoğaltmak için Prountzos ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Harmancı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Lefkoşa’da köprüleri çoğaltmak için beraber çalışmaya, beraber yürümeye, gerektiğinde de beraber ayrılmaya devam edeceğiz. Barış korkuyla inşa edilemez. Cesaretle edilir.”