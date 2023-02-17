Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Paylaşım Bakkalı Projesi’ni hızlandırdıklarını ve konseptini geliştirerek, sosyal dükkan formatına çevirdiklerini belirtti, “İsmini de ‘Dayanışma Dükkanı’ olarak revize ettik” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, eski belediye binasının olduğu bölgeye ise dükkanın konuşlandırıldığını aktararak, “Merkezimize ciddi oranda artan bir talep almaktayız ve tümünü de kayıt altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MERKEZİ HÜKÜMETİN BİR EYLEM PLANI AÇIKLAMASI ELZEMDİR”

İlk iki günde toplamı 127 kişiye ulaşan 29 aileye kıyafet, gıda, hijyen, yorgan, battaniye ve yastık gibi acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri destekler sağladıklarını dile getiren Harmancı, şöyle devam etti:

“Daha önce televizyonda yaptığımın uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Ülkemizde depremzede ailelerin barınma ihtiyacı gün geçtik sonra artan bir talep olarak ortaya çıkacak. Şu anda 2 odalı evlerde 10-15 kişi beraber yaşamakta ve bu sürdürülebilir bir durum değil.

Bir an önce merkezi hükümetin barınma, eğitime erişim ve insan hakkı temelli sosyal hizmetler konusunda bir eylem planı açıklaması elzem bir gerekliliktir.”