Harmancı, olumsuz hava koşulları nedeniyle belediyeye 25’in üzerinde ağaç veya dal kırılması şikâyeti ulaştığını belirterek, ekiplerin tüm ihbar noktalarına ulaştığını ve gerekli müdahalelerin devam ettiğini açıkladı.

Şehir genelinde hayatı ciddi şekilde olumsuz etkileyen veya ulaşımı aksatan bir durum yaşanmadığını kaydeden Harmancı, belediyeye herhangi bir can kaybı veya yaralanma ihbarının da ulaşmadığını bildirdi.

Belediye ekiplerinin olumsuz hava koşullarına karşı önceden hazırlık yaptığını ifade eden Harmancı, “Tüm ekiplerimiz sabah saatlerinden itibaren bölgelerine ayrılmış, gerekli hazırlıklarını önceden tamamlamıştır” dedi.

İklim olaylarının tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da giderek önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Harmancı, altyapının sürekli geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Harmancı, belediyenin yıllardır sahip olduğu imkânların büyük bölümünü altyapıya ayırdığını belirterek, “Sorun yaşayacak mıyız? Elbette. Ama her seferinde bir adım daha ilerlediğimizi görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.