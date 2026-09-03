Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, son dönemde 'yaşanan kazalar ve hatalara' ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurumların ve devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarda “yeterlilik, duyarlılık ve merhametin” önemine dikkat çekti.

Harmancı, yaşananların “organize bir kötülük çetesiyle savaş” ya da “insanlığın test edilmesi” gibi olduğunu belirterek, kazaların ve hataların her kurumun ve her devletin başına gelebileceğini ifade etti.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Organize bir kötülük çetesi ile savaş gibi, insanlığın test edilmesi gibi tüm yaşananlar, kazalar ve hatalar her bir kurumun, her bir devletin başına gelebilecek şeyler ama önemli olan yeterlilik, duyarlılık ve merhamet.

Kat kat gökdelenlerin olsa ne olur, en tepede çıkan yangını söndüremedikten sonra. 2,5 saatte bir yerden bir yere giden gemin olsa ne olur, onu denetleyemedikten sonra. Petrol tesislerin olsa ne olur, denize akan petrolü engelleyecek ekipmanın olmayınca. Kat kat takım elbiseleriniz olsa, yıldızlı makamlarınız olsa ne olur, yüreğinizde merhamet taşımadıkça.

Çokça değişmemiz, çokça da düşünmemiz gerek; biricik biricik yükselen hayatlarımızda altta kimleri ve neleri ezdiğimizi…”