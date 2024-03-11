LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda saat 18.00’de başlayan görüşme öncesinde Başkan Harmancı Cuellar’a yerel yönetimlerin kentsel altyapıların, kurumların ve toplulukların birlikte ortak bir geleceğe hazırlıklı olmalarını sağlamak amacını taşıyan Lefkoşa Master Planı ile Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin tasarımının yer aldığı çalışmaları takdim etti.

Başkan Harmancı, Lefkoşa Master Planı ile iki toplumlu güven ve ortaklık oluşturup Lefkoşa için planlama ideallerinin temellerini ve standartlarını belirleyen bir miras bırakıldığını, Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin kuzeyde de uygulanması sonucunda şehrin iki tarafının nehir parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile birleşmesinin sağlanacağını ve bu projenin güven ve çözüm ortamı açısından mihenk taşı oluşturabileceğine dikkat çekti.