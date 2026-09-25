Toplantıya LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, Spor Komitesi’nden Tahir Hoca ve Ceran Tunalı ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy da katıldı.

“Maraton bugün ülkenin markası haline geldi”

2014 yılında göreve geldiklerinde zor koşullarda yeniden başlatılan maratonun bugün ülkenin markalarından biri haline geldiğini ve birçok şehre de ilham verdiğini ifade eden Harmancı, Lefkoşa’nın tüm spor federasyonlarının başkenti olduğunu vurguladı.

Başkentin yalnızca futbolun değil, masa tenisinden dartsa, cimnastikten atletizme kadar farklı spor dallarının bir arada yer aldığı bir şehir olduğunu kaydeden Harmancı, bu nedenle kentteki spor tesislerinin ve kullanım alanlarının önem taşıdığını söyledi.

30.000 metrekarelik Spor ve Kardeşlik Parkı için çalışmalar başladı

LTB olarak Spor ve Kardeşlik Parkı projesini hayata geçirmek için adım attıklarını belirten Harmancı, yerel mimar, mühendis ve yerel iş gücü olanaklarıyla kentin önemli noktalarından birinde projenin yapımına başladıklarını açıkladı.

Harmancı, yaklaşık 30.000 metrekarelik alanda kurulacak parkta 2 futbol sahası, 3 basketbol sahası, 1 tenis kortu, bisiklet yolu, yürüyüş yolları ve fitness salonu gibi alanların bulunacağını söyledi.

“Başkent yeni bir stadyuma ihtiyaç duyuyor, ancak bize danışılmasını beklerdik”

Ülkenin ve başkentin yeni bir stadyuma ihtiyacı olduğunun altını çizen Harmancı, Atatürk Stadı’nın mevcut haliyle ülkenin futbol ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktadan uzak olduğunu belirtti.

Yeni stadyum yapılması konusunda LTB olarak hemfikir olduklarını ve lokasyon açısından da destek verdiklerini söyleyen Harmancı, ancak süreçte belediyenin görüşünün alınmadığını ifade etti.

Daha önce Hamitköy üzerindeki alanın mezarlık amacıyla belediyeye verilmesi ve sonrasında geri alınması sürecinde de belediyenin görüşüne başvurulmadığını belirten Harmancı, yeni futbol sahası yapılırken de benzer şekilde kendileri ile iletişim ve diyalog kurulmadığını söyledi.

"Sporcularımıza umut olmak da bu toprakların mimarına, mühendisine ve üreten aklına güvenmek de hepimizin görevi" diyen Harmancı, yeni saha yapılırken futbolun yanında atletizmin de unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Buna rağmen iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Harmancı, ülke gençlerinin önünün açılması, sporun gelişmesi ve futbolun daha ileriye taşınması için katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.



“Attila Topaloğlu Sahası için iki yıl önce teklif yaptık”

Harmancı, atletizm ve futbol alanındaki tesis ihtiyacına yönelik olarak yaklaşık iki yıl önce Spor Dairesi’ne bir öneri sunduklarını da açıkladı.

Belediyenin karşısında bulunan Attila Topaloğlu Sahası’nın LTB’ye devredilmesi karşılığında tesisin sıfırdan yenilenmesini, mevcut ismine ve fonksiyonlarına dokunulmadan atletizme ve futbola uygun hale getirilmesini teklif ettiklerini belirten Harmancı, dönemin Spor Dairesi Müdürü’nün bu önerinin mümkün olmayacağını söylediğini aktardı.

Yeni Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ile ise iş birliğinin arttığını belirten Harmancı, Karataş’a teşekkür ederek göreve gelmesinin ardından belediyeler ile Spor Dairesi arasındaki iş birliklerinin güçlenmesi yönünde hızlı adımlar attığını söyledi.



“Lefkoşa’daki futbol kulüplerinin deplasman taşımacılığını LTB üstlendi”

Harmancı, belediyenin bugüne kadar masa tenisi ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlara destek verdiğini, geçtiğimiz yıldan itibaren de Lefkoşa’daki futbol takımlarının deplasman taşımacılığını LTB’nin üstlendiğini belirterek, bu yıl genç takımların da uygulamaya dahil edildiğini açıkladı.

Harmancı, kadın futboluna destek konusunda Gençlik Gücü Kulübü ile yapılan iş birliğinin özellikle Surlariçi’ndeki çocukların ve kız çocuklarının futbola yönelmesine katkı sağladığını söyledi.



“3x3 basketbol zemini temin ettik”

Basketbol alanında da 3x3 turnuvaları düzenlediklerini belirten Harmancı, federasyona destek olmak amacıyla yeni dönemde kullanılmak üzere bir 3x3 basketbol zemini temin ettiklerini açıkladı.

Bu zeminin federasyonla iş birliği içerisinde kullanılacağını belirten Harmancı, basketbolun gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

LTB’nin gençlerin yurtdışına açılması konusunda da çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Harmancı, belediyenin kardeş şehir ilişkilerinin bu açıdan önemli bir imkan yarattığını söyledi.

Özellikle voleybol ve basketbolda bunun ilk adımlarının atıldığını belirten Harmancı, bir voleybol takımının ile kız basketbol takımının Türkiye’deki turnuvalara katıldığını aktardı.



“Spor bütçesi için tüm paydaşlarla görüşüp ortak akılla hareket edeceğiz”

Harmancı, spor konusundaki spor yazarları dahil tüm birlikte bu kaynağın hangi alanlara değerlendirileceğine dair görüş ve önerileri alarak ortak akılla karar vermek istediklerini belirten Harmancı, tüm spor branşlarının da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Harmancı ayrıca imkanlar dahilinde, Gençlik Gücü’nün yeni saha projesine destek verilmesi, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda yaşanan sorunların giderilmesine katkı sağlanması, Göçmenköy sahasının bakımına destek olunması, Çetinkaya’nın antrenman sahası sorunlarının çözümüne katkı verilmesi, Haspolat’ta atıl durumda bulunan futbol sahasının da Spor Dairesi ile iş birliği içerisinde yeniden gençlerin kullanımına kazandırılması ve futbol kulüplerine lojistik destek sağlanmasının da hedeflendiğini ifade etti.



“LTB artık neyi yapamayacağını değil, neyi nasıl yapacağını anlatıyor”

LTB’nin geçmişten bugüne önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Harmancı, belediyenin artık yapamayacaklarını anlatan değil, yapacaklarını ve bunları nasıl hayata geçireceğini ortaya koyan bir noktaya geldiğini söyledi.

Harmancı, spor yazarlarının bugüne kadar gösterdiği ilgi, diyalog ve destek için teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte spora ilişkin tüm çalışmalarda spor basınıyla bir arada ve birlikte çalışacaklarını ifade etti.