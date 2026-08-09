Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Metehan, Küçük Kaymaklı ile Dumlupınar-Hamitköy bölgelerindeki eksik kanalizasyon altyapısının tamamlanmasına yönelik ihalelerin imzalandığını açıkladı.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Metehan bölgesi, Küçük Kaymaklı’daki eksik sokaklar ve Dumlupınar/Hamitköy’deki kısmi eksik kanalizasyon yatırımları için bütçe aktarımlarımız sonrasında gerçekleştirdiğimiz ihalelerimizi de imzalanmış durumdayız.

Öz kaynaklarımızla çıktığımız en büyük kanalizasyon ihalelerinden biri olan Metehan Şehit Çocuğu Arsaları bölgesi çalışmaları, önümüzdeki hafta kalın yol olarak bilinen İbrahim İlkman Caddesi’nden başlayacak. Okullar açılmadan ve trafik yoğunluğu başlamadan ana cadde kazısı tamamlanacak; bu süreçte pompa istasyonu kurulumu da gerçekleşecek. Daha sonra yaklaşık 800 mevcut ve ileride de 3000 haneyi altyapıya kavuşturacak ihalemiz sokak aralarında devam edecek. Tüm sokak çalışmalarından önce ilgili mahallelerle toplantılar gerçekleştirilerek takvim ve süreç hakkında yurttaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Hayırlısı olsun."