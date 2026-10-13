Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği “Yerel Vizyon 2030” buluşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Etkinlikte aynı değerlere inanan ve aynı umutları paylaşan kişilerle bir araya geldiklerini belirten Harmancı, yerel yönetim anlayışlarının yalnızca şehir yönetmekten ibaret olmadığını ifade etti.

Harmancı, “Bizim için yerel yönetim, yalnızca bir şehri yönetmek değil; eşitliği, adaleti, dayanışmayı ve insanı her şeyin üzerinde tutmaktır. Yıllardır Lefkoşa’da büyüttüğümüz anlayışın temelinde de tam olarak bu değerler var” dedi.

Kendilerini bir arada tutan unsurun bu topraklara ilişkin ortak hedefler, değerler ve karşılıklı güven olduğunu vurgulayan Harmancı, birliktelik ve dayanışma mesajı verdi.

Harmancı, açıklamasının sonunda dayanışma ve desteğini ortaya koyan CTP ailesine teşekkür etti.