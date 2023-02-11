Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, deprem bölgesinden duygusal bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, “Dostlarımın, kardeşlerimin yaşadıkları, buradaki insanların dramı, tarif edilemez bir şey bu... Yani benim kelime haznemin bu duyguya yetebilecek bir genişliği yok” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “6 gündür dondurucu havada evinin bahçesinde naylon yakan insanlar, bebeği üşümesin diye gece boş sera içine girmeye çalışan bir kadın, kendi hayatta kaldığı için suçluluk hisseden bir amca, koca bir şehir koca bir coğrafya lanetlenmişçesine adeta art arda sonu gelmeyen acılar…” dedi.

Harmancı, şöyle devam etti:

“Elim telefona gidip arayamadım dostlarımı, elim telefona gidip de ne diyebileceğimi bilemedim. Göçüğün altından çıkan eski mutlu fotoğraflar…”