Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasının ardından hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma amacıyla önemli bir öneride bulundu.

Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilecek gelirin faciada yaşamını yitirenlerin ailelerine aktarılması yönündeki kararını desteklediğini belirtti.

Girne açıklarında yaşanan kazının acısının halen çok taze olduğunu ifade eden Harmancı, “Bu zor günlerde dayanışmayı büyüten, acıyı paylaşmanın ötesinde sorumluluk alan her adımı çok önemli buluyorum” dedi.

“Şenkul’un kararını yürekten selamlıyorum”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un ortaya koyduğu dayanışma adımına dikkat çeken Harmancı, “Girne Yarı Maratonu’nun gelirinin bu faciada hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine aktarılması yönündeki fikrini ve kararını yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Harmancı, Lefkoşa’nın da benzer bir dayanışmaya katkı koyması amacıyla Ekim ayında düzenlenecek Lefkoşa Yarı Maratonu’nun gelirinin aynı amaç doğrultusunda değerlendirilmesini önereceğini açıkladı.

Lefkoşa Yarı Maratonu’nun geliri için öneri komisyona gidiyor

Önerisini yarın ilgili komisyona sunacağını belirten Harmancı, “Biz de aynı dayanışmayı daha da büyütmek için, Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Lefkoşa Yarı Maratonu’nun gelirinin aynı amaç doğrultusunda değerlendirilmesi önerimi yarın komisyona sunuyorum” dedi.

Harmancı, dayanışmanın yalnızca Girne ve Lefkoşa ile sınırlı kalmaması gerektiğine de işaret ederek, önümüzdeki aylarda diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek maraton ve organizasyonların da sürece katkı koyabileceğini ifade etti.

Belediyeler Birliği çatısı altında ortak hareket çağrısı

Belediyeler arasında ortak bir dayanışma oluşturulabileceğini belirten Harmancı, “Önümüzdeki aylarda belediyelerimiz tarafından düzenlenecek maraton ve diğer organizasyonların da bu ortak dayanışmaya katkı koyabilmesi için Belediyeler Birliği çatısı altında istişare etmeye ve birlikte hareket etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Yaşanan büyük acılar karşısında kurumlar ve şehirler arasındaki sınırların önemini yitirdiğini vurgulayan Harmancı, dayanışmanın ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Harmancı, “Çünkü böylesi zamanlarda şehirlerin sınırları, kurumların isimleri, kimin nerede görev yaptığı önemini yitirir. Geriye tek bir sorumluluk kalır: Acıyı paylaşmak, dayanışmayı büyütmek ve kaybettiğimiz insanlarımızın geride bıraktıklarının yanında olduğumuzu hissettirmek” dedi.