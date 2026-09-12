Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu siyasetin gözü önünde bir kadın daha öldürüldü…

Şimdi “acı üstünden siyaset yapmayın” demeye başlarlar…

E tüm bunları SİYASETİNİZ yapıyor!

Ataerkil düzenin hakim olmaya devam ettiği her toplumda, dünyanın her yerinde yaşanıyor kadına şiddet. Bizi çağdaş gördüğümüz toplumlardan ayıran şey, bunu toplumsal bir sorun olarak kabullenmeyip; gerekli yasaları ve kamu politikalarını, tüm uyarılara, tüm önerilere ve hatta iç hukukumuzun parçası olan İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen ısrarla hayata geçirmeyi reddetmemiz!

2018 yılında hayata geçirilen ve özellikle cinayetle sonuçlanan kadına şiddet vakalarının azalmasında etkili olduğunu gördüğümüz pek çok politikayı da Ünal Üstel hükümeti özellikle son 4 yılda bilinçli bir şekilde yerle bir etmiş durumda.

Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Daha da öfkelenmeliyiz hatta, çünkü bu cinayetlerin ve cinayet teşebbüslerinin bir çoğu önlenebilirdi.

LTB Kadın Sığınma Evi ekibimizin daha kapsamlı bir değerlendirmesini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."