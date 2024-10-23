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Bolatcan kısa sürede resmi olarak da fiyatın açıklanması gerektiğini beklediklerini ekledi.

2024 yılında harnubun kilo başına 25 TL’den sayılacağına vurgu yapan Bolatcan üreticiye hayırlı olmasını temenni etti.

Eylül ayında belirlenmesi gereken harnup taban fiyatının ciddi bir uğraş sonucu Ekim ayının sonunda belirlenebildiğinin altını çizen Bolatcan, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile yoğun görüşmeler sonucu 25 TL mutabık kalındığını kaydetti.

Bolatcan taban fiyatta 25 TL olarak anlaşmaya varıldığını söyledi.

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