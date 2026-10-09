ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi, akademik yönetiminde Kıbrıs Türk toplumunu da yakından ilgilendiren önemli bir atamaya imza attı.

Küresel sağlık sistemleri alanındaki araştırmaları ve uluslararası akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan School of Public Health bünyesinde Eğitim ve İnovasyon Dekanı (Dean for Education and Innovation) oldu.

Atama, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Andrea Baccarelli tarafından 1 Temmuz 2026'da duyuruldu. Atun, yeni görevine 1 Ağustos'ta başladı.

8 Ekim itibarıyla en güncel gelişme, Harvard'ın 1 Ekim 2026 tarihli akademik personel ve yönetim değişiklikleri duyurusunda Atun'un yeni görevinin yeniden teyit edilmesi oldu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) da 10 Temmuz'da yayımladığı açıklamada, Atun'un Harvard'da dekanlık görevine getirilen ilk Türk akademisyen olduğunu bildirdi.

HARVARD'DA NASIL BİR GÖREV ÜSTLENDİ?

Prof. Dr. Atun'un yeni görevi yalnızca akademik programların yönetimiyle sınırlı değil.

Harvard'ın resmî açıklamasına göre Atun, fakültenin diploma veren lisansüstü eğitim programlarıyla sertifika, yönetici eğitimi ve mesleki gelişim programlarının stratejik ve operasyonel yönetiminden sorumlu olacak.

Yeni görev kapsamında eğitim programlarının kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi, çok yıllı bir eğitim stratejisinin oluşturulması ve yeni teknolojilerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

Özellikle yapay zekâ destekli öğrenme modelleri, kısa süreli uzmanlık programları, mikro yeterlilik belgeleri ve yaşam boyu eğitim uygulamaları öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor.

Atun ayrıca Harvard'ın Advanced Learning Academy adlı yaşam boyu öğrenme programının yönetimini sürdürecek.

Önemli ayrıntı: Atun'un unvanı, Harvard Üniversitesi'nin bütününün rektörlüğü veya Harvard T.H. Chan Fakültesi'nin en üst dekanlığı değil; aynı fakültede eğitim ve inovasyondan sorumlu dekanlık görevi. Fakültenin en üst yöneticisi Andrea Baccarelli.

GAZİMAĞUSA'DAN HARVARD'A UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Rıfat Atun'un yaşam öyküsü, Kıbrıs'ın yakın tarihindeki siyasi ve toplumsal gelişmelerle de bağlantılı.

Kıbrıs'ta yayımlanan Cyprus Today gazetesinin, Atun'un Oksijen'e verdiği söyleşiye dayandırdığı habere göre bilim insanı, Gazimağusa'da Kıbrıslı Türk bir ailede dünyaya geldi.

Ailesinin kökleri Türkiye'nin Kayseri kentine ve bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik'e uzanıyor.

Babası Dr. Ali Atun, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Gazimağusa'da hekimlik ve sağlık yöneticiliği yaptı.

1960-1963 yılları arasında Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği ve bölge sağlık sorumluluğu görevlerinde bulundu.

Rıfat Atun, çocukluk yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan toplumlar arası çatışmalara ve ailesinin sağlık hizmetleri oluşturma çabalarına tanıklık ettiğini anlattı.

14 yaşında eğitim için İngiltere'ye giden Atun, daha sonra Commonwealth bursuyla Londra Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördü.

Akademik kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçirdikten sonra Harvard Üniversitesi'ne katıldı.

LONDRA'DA IMPERİAL COLLEGE'DAN HARVARD'A

Prof. Dr. Atun'un kariyerinde İngiltere önemli bir yere sahip.

2006-2013 yılları arasında Londra'daki Imperial College London bünyesinde Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü ve Sağlık Yönetimi Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Bu dönemde sağlık yönetimi alanında yüksek lisans programları geliştirdi; tıp öğrencilerine yönelik yönetim eğitimi ve halk sağlığı programlarının kurulmasında görev aldı.

Atun, bugün de Imperial College London'da misafir profesör unvanını taşıyor.

2008-2012 yılları arasında AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'nun üst yönetiminde yer aldı. Bu görevinde 120'den fazla ülkede yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımların denetlenmesinden sorumlu kurulun başkanlığını yürüttü.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20 gibi uluslararası kuruluşlara sağlık sistemlerinin reformu konusunda danışmanlık yaptı.

500'DEN FAZLA BİLİMSEL MAKALEYE İMZA ATTI

Harvard'ın resmî akademik profiline göre Atun'un uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 500'den fazla makalesi bulunuyor.

Çalışmaları arasında The Lancet, Nature Medicine, New England Journal of Medicine ve Lancet Global Health gibi önde gelen bilimsel yayınlarda yer alan araştırmalar da bulunuyor.

Atun, 20 ayrı Lancet Komisyonu'nda yönetici veya komisyon üyesi olarak görev aldı.

2020-2025 döneminde Clarivate tarafından dünyanın en çok atıf alan araştırmacıları arasında gösterildi. Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan bilimsel etki değerlendirmelerinde de öne çıkan akademisyenler arasında yer aldı.

Harvard'da Küresel Sağlık Sistemleri alanında kadrolu profesörlük unvanını alan ilk akademisyen olan Atun, aynı zamanda üniversitenin Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı'nın direktörlüğünü yürütüyor.

YENİ AÇIKLAMASI: DÜNYA BAŞKA BİR PANDEMİYE HAZIRLANMALI

Atun'un son dönemde yaptığı açıklamalar da yeni görevi kadar dikkat çekiyor.

Eylül 2026'da yayımlanan bir söyleşisinde küresel sağlık sistemlerinin yeni salgınlara karşı yeterince hazırlıklı olmadığını savundu.

Ekolojik bozulmanın, insan faaliyetlerinin ve sağlık sistemlerindeki yapısal sorunların yeni salgın risklerini artırdığını belirten Atun, insanlığın gelecekte başka bir pandemiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Atun'a göre sağlık politikalarının yalnızca hastanelere ve hastalıkların tedavisine odaklanması yeterli değil. Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kronik hastalıkların erken teşhisi ve dijital teknolojilerin sağlık sistemlerine entegre edilmesi gerekiyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nin Mart 2026'da yayımladığı HealthSpark programında da Atun, yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamalarının kişiye özel, bütünleşik sağlık hizmetleri geliştirilmesindeki potansiyelini değerlendirdi.

KIBRISLI TÜRK GENÇLERE MESAJI: BAŞARI YENİ KAPILAR AÇABİLİR

Atun, Oksijen gazetesine verdiği ve Kıbrıs basınında da geniş yer bulan söyleşisinde Harvard'daki görevini yalnızca kişisel bir başarı olarak görmediğini anlattı.

Kıbrıs Türk toplumundan gelen bir akademisyenin dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yönetici olmasının gençler açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kendisini hem Türk hem Kıbrıslı Türk olarak tanımlayan Atun, İngiltere'de eğitim gördüğünü, İngiliz vatandaşlığı aldığını ve farklı ülkelerde yaşamasının kendisine çok katmanlı bir kimlik kazandırdığını belirtti.

Harvard'daki görevine ilişkin olarak da bildiği kadarıyla üniversitede dekanlık makamına getirilen ilk Türk akademisyen olduğunu söyledi.

Atun'un söz konusu değerlendirmesi, TÜSEB'in temmuz ayında yayımladığı resmî açıklamayla da örtüşüyor. Bununla birlikte Harvard'ın kendi atama duyurusunda tarihindeki ilk Türk dekan olduğuna ilişkin ayrıca bir ifade yer almıyor.

HARVARD'IN YENİ DÖNEMİNDE YAPAY ZEKÂ VE İNOVASYON ÖN PLANDA

Atun'un atandığı Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı, üniversitenin eğitim alanındaki dönüşüm hedefleri açısından önem taşıyor.

Harvard yönetimi, geleneksel akademik eğitim ile profesyonel gelişim programlarını daha yakın ilişkilendirmeyi, yeni eğitim modelleri oluşturmayı ve teknolojik gelişmelerden daha etkin yararlanmayı planlıyor.

Atun'un yöneteceği çalışmalar kapsamında yapay zekâ destekli eğitim araçlarının geliştirilmesi, kısa süreli uzmanlık eğitimlerinin genişletilmesi ve üniversitenin uluslararası kuruluşlarla eğitim iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Kıbrıs'ta çocukluk yıllarını geçirdikten sonra İngiltere'de eğitim gören, Londra'da akademik kariyerini geliştiren ve ABD'de dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinin yönetimine yükselen Prof. Dr. Rıfat Atun'un hikâyesi, uluslararası akademik dünyada Türk ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarının görünürlüğü açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.