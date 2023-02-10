Karaya vuran gagalı balina sayısı 7'ye ulaştı Karaya vuran gagalı balina sayısı 7'ye ulaştı

Adıyaman'daki İsias Otel’deki enkazdan Hasan Bilgen'in de cansız bedeni çıkarıldı.

Ömer Bilgen, Hasan Bilgen'in vefatını "Allahım bu ne büyük acı, Allahım bu ne büyük acı, güle güle yiğidim. Güle güle aslan parçam" sözleriyle duyurdu.