Ömer Bilgen, Hasan Bilgen'in vefatını "Allahım bu ne büyük acı, Allahım bu ne büyük acı, güle güle yiğidim. Güle güle aslan parçam" sözleriyle duyurdu.

Adıyaman'daki İsias Otel’deki enkazdan Hasan Bilgen'in de cansız bedeni çıkarıldı.

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