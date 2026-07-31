Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türkü'nün geçmişten bugüne uzanan varoluş mücadelesinin en önemli tarihlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli dönüm noktalarını simgeleyen ve aynı zamanda güvenlik, birlik ve dayanışma ruhunun en anlamlı ifadelerinden biri olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 455. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 68. yıl dönümü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) kuruluşunun 50. yıl dönümünü kapsayan 1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkı için büyük bir tarihî ve toplumsal anlam taşımaktadır. Bu önemli gün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve geleceğini koruma kararlılığını temsil etmesinin yanı sıra, birlik ve beraberlik içerisinde verilen mücadelenin de simgesidir.

1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs Adası Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilerek Kıbrıs Türklerinin adadaki tarihsel kökleri atılmış, Türk nüfusunun adaya yerleşme süreci başlamış ve bu süreç halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının oluşumuna büyük katkı sağlamıştır.

Bir başka önemli tarih olan ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ile haklarının korunması için gizli bir direniş örgütü olarak 1 Ağustos 1958 tarihinde kurulan TMT, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı savunma görevini üstlenerek, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri hâline gelmiştir.

1 Ağustos 1976'da kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ise Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve savunmasını sağlamaktadır. GKK, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük ve bağımsızlığının korunmasında kritik bir rol oynamaktadır ve halkımızın bağımsızlık ve barış içinde yaşama iradesinin en güçlü teminatlarından biri olmuştur.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, geçmişten aldığımız güç ve ilhamla geleceğe güvenle yürümek; barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve çağdaş değerler doğrultusunda ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır. Üniversiteler de bu sorumluluğun ayrılmaz bir parçası olarak; bilimsel üretimi, eleştirel düşünceyi, toplumsal sorumluluğu ve evrensel değerleri önceleyen anlayışlarıyla daha güçlü bir geleceğin inşasında önemli rol üstlenmektedir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyor; halkımızın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının ve tüm ulusumuzun 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik dolu yarınlar diliyorum.