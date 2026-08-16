Biyologlar Derneği eski başkanlarından Hasan Sarpten, İskele’de etkili olan olumsuz hava koşullarının “afet” olarak nitelendirilmesini eleştirerek, 40 kilogram yağış ve saatte 88 kilometre hızındaki rüzgârın önümüzdeki dönemde daha sık ve daha şiddetli hava olaylarının yaşanabileceğine yönelik bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sarpten, olayların ardından kriz değerlendirmesi yapmak yerine öncesinde risk analizlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Biyologlar Derneği eski başkanlarından Hasan Sarpten, İskele ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hükümet yetkililerinin açıklamalarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarpten, yaşanan hava olaylarının “afet” olarak nitelendirilmesini eleştirerek, bu tür hava koşullarının bölgenin yeni normalleri haline geldiğini savundu.

“BUNLAR BU COĞRAFYANIN YENİ NORMALİ”

Sarpten, “Hükümet yetkililerinin İskele ilçesindeki olumsuz hava koşullarıyla ilgili bir nevi ‘afet’ nitelemesi taşıyan açıklamalarını dinledim. Oysa, bunlar bu coğrafyanın yeni ‘normalleri’ ve her yangın, her yağmur sonrası ‘yaraları saracağız’ demek marifet değil” ifadelerini kullandı.

Olayların ardından kriz değerlendirmesi yapılması yerine, olası risklerin önceden analiz edilmesi gerektiğini belirten Sarpten, yaşanan hava koşullarının gelecekte daha şiddetli olayların yaşanabileceğine yönelik bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

“ÖNCESİNDE RİSK ANALİZLERİ YAPILMALI”

Sarpten, “Olaylar sonrası ‘kriz değerlendirmesi’ yapmak yerine öncesinde gerekli ‘risk analizleri’ yapılmalıdır” dedi.

İskele’de ölçülen yaklaşık 40 kilogramlık yağış ile saatte 88 kilometreye ulaşan rüzgârın çok uç değerler olmadığını savunan Sarpten, önümüzdeki dönemde daha şiddetli hava olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“FIRTINA, HORTUM VE KASIRGALAR DAHA SIK KARŞIMIZA ÇIKACAK”

Sarpten, yalnızca yağmur ve sel olaylarının değil, fırtına, hortum ve kasırgaların da bölgede daha sık görülebileceğini ifade etti.

“Akıllıca olan bugün yaşananı bir uyarı olarak algılayıp daha kötüleri için tedbir almaktır” diyen Sarpten, iklim ve hava koşullarındaki değişimlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Sarpten, değerlendirmesini “Tabii ki, her şeyden önce bir bütün olarak ülkenin de akıllıca yönetilmesi gerekir” sözleriyle tamamladı.

Sarpten'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Hükümet yetkililerinin İskele ilçesindeki olumsuz hava koşullarıyla ilgili bir nevi 'afet' nitelemesi taşıyan açıklamalarını dinledim. Oysa, bunlar bu coğrafyanın yeni 'normalleri' ve her yangın, her yağmur sonrası 'yaraları saracağız' demek marifet değil.

Olaylar sonrası 'kriz değerlendirmesi' yapmak yerine öncesinde gerekli 'risk analizleri' yapılmalıdır. Bugün gerçekleşen, 40 kg yağış, 88 km rüzgar aslında çok da uç değerler değil, önümüzdeki dönemlerde bunların çok daha fazlasını yaşayacağız! Bu yüzden,

Hem de sadece yağmur, sel değil fırtına, hortum hatta kasırgalar buralarda daha sık karşımıza çıkacaktır. Akıllıca olan bugün yaşananı bir uyarı olarak algılayıp daha kötüleri için tedbir almaktır. Tabii ki, her şeyden önce bir bütün olarak ülkenin de akıllıca yönetilmesi gerekir..."