“Öğretmenin gailesi gelecek üzerinedir” diyen Taçoy, öğretmenliğin sadece bugünü kucaklayan değil, yarını kuran bir meslek olduğunu vurguladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimiz..

Bizleri eğiten, bizlere öğreten, bizleri hayata hazırlayan vazgeçilmezlerimiz.

Okul hayatıyla başlayan ama okul sonrasında da aynı ölçü ve yoğunlukla devam eden bir birliktelik öyküsüdür, öğretmen ve öğrencinin ilişkisi.

İnsanın yaşamında ailesinden sonra en derin bağlarını kurduğu öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Evet, doğrudur. Onları sadece bir güne sığdırmamız asla mümkün değildir. Ancak yine de bu anlamlı gün onlara olan sevgimizi ve saygımızı göstermek için önemli bir fırsattır.

Eğitime her zaman büyük önem veren ve eğitimin değerini uzun yıllar öncesinden benimsemiş olan Kıbrıs Türk Halkı’nın öğretmene olan sıkı bağlarını bilmeyenimiz, yaşamayanımız yoktur. Öğretmenler sadece okulla sınırlı bir alanda değil, ülkemizin her yerinde her alanında gereken saygıyı mutlaka görmektedir.

Onların kaygısı, ülkenin geleceği olan çocuklarımızın doğru bir eğitimle doğru bir birey olmalarıdır. Öğretmenin gailesi gelecek üzerinedir. Sadece bugünü kucaklayan değil, yarını kuran bir meslektir öğretmenlik.