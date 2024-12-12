Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ programına canlı bağlantı ile katıldı.

Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri ele alan UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “4+1 toplantının” yeni yılın başında yapılacağını belirtti.

BRT’de yer alan habere göre, Hasipoğlu, “4+1 toplantının” Kıbrıs sorunu konusunda en önemli gelişme olacağını da kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’ın silahlanmasına da tepki göstererek, sağduyu çağrısını bir kez daha yineledi.